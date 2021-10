Viceborgmester melder sig ud af DF efter sag om spritkørsel

Automatisk oplæsning

Dansk Folkeparti mister en fremtrædende lokalpolitiker som medlem, efter at politiet har sigtet ham for spritkørsel.

Frederikssunds viceborgmester Lars Thelander Bostrøm vil forlade partiet, oplyser partisekretæren til Frederiksborg Amts Avis.

»Jeg ser omtale af hændelsen i avisen og ringer til ham. Jeg anbefaler, at det er bedst for ham og for DF, at han melder sig ud af partiet. Hvilket han så tilkendegiver, at han gør«, siger partisekretær Steen Thomsen ifølge det regionale medie sn.dk.

Viceborgmesteren blev forleden anholdt i sit hjem i Jægerspris og blev sigtet for spritkørsel. Samtidig beslaglagde politiet hans BMW.

Lars Thelander Bostrøm har ifølge sn.dk afvist at have kørt, mens han var beruset. Det var veninden, der sad ved rattet, har han sagt.

Mandag skal en dommer tage stilling til, om beslaglæggelsen af bilen skal opretholdes.

Hvis promillen viser sig at være over 2,00, risikerer Lars Thelander Bostrøm at blive sigtet efter den relativt nye bestemmelse i færdselsloven om vanvidsbilisme.

Blandt andet overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 procent og netop spritkørsel med en promille på over 2,00 er blandt de forseelser, som er nævnt i paragraffen.

Hvis der er en såkaldt begrundet mistanke om vanvidskørsel, plejer dommere at opretholde politiets beslaglæggelse af det køretøj, som har været brugt.

Ved en eventuel senere straffesag i retten vil det blive afklaret, om staten konfiskerer bilen.

I øvrigt genopstiller DF’eren ikke ved kommunalvalget. Det blev allerede besluttet sidste år, skriver sn.dk.

ritzau