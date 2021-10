Kronprinsen og Kofod skal på klimatur til Island

Kronprins Frederik står i spidsen, når en dansk delegation tirsdag og onsdag aflægger besøg i Island for at drøfte den grønne omstilling, og hvordan Danmark og Island kan samarbejde om den.

Det skriver Danmarks ambassade i Island i en pressemeddelelse.

Delegationen består ud over kronprinsen af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og en række delegater fra ti forskellige erhvervs- og handelsorganisationer.

Kofod udtrykker i pressemeddelelsen håb for, at et stærkere samarbejde kan gavne både dansk eksport og klimaet.

»Med det her erhvervsfremstød håber vi at åbne døre for grønne danske virksomheder på det islandske marked og styrke samarbejdet om udviklingen af nye løsninger«, siger Jeppe Kofod.

ritzau