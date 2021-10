Efter sag om sexchikane: Dansk koncern hyrer ny topchef

Den danske virksomhed DanBred har de seneste uger været i modvind efter en sag om sexchikane med den tidligere administrerende direktør, som efterfølgende forlod sin stilling.

Der er mandag udpeget en afløser. Det bliver Claus Fertin, der de seneste år har været rådgiver og konsulent - blandt andet hos virksomheder i landbrugssektoren. Han har desuden en baggrund som direktør i Landbrug & Fødevarer.

Det oplyser DanBred i en pressemeddelelse.

I forlængelse af sagen stoppede også hele bestyrelsen i DanBred. Den nye bestyrelsesformand Andreas Lundby håber, at der kan blive genskabt tillid til DanBred.

»Bestyrelsen er glade for, at vi kunne finde en solid fremtidsløsning og er sikre på, at den samlede ledelsesgruppe fremadrettet vil kunne genskabe tilliden til både personale, kunder og leverandører hos DanBred«, siger han i pressemeddelelsen.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden. Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner. Landbrug & Fødevarer er hovedaktionær i selskabet.

Tidligere direktør trak sig, og hele bestyrelsen gik

I september beskrev erhvervsmediet Finans, hvordan direktør Thomas Muurmann Henriksen i flere år havde udvist interesse for yngre, kvindelige ansatte til firmafester.

Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmann Henriksens ’uacceptable adfærd’.

Det fik dog ingen betydning for hans job, som han fik lov at blive i. Men efter mange overskrifter i medierne valgte direktøren selv at trække sig, og kort tid efter blev hele bestyrelsen skiftet ud.

Finans kunne i september fortælle, at tre kvinder var blevet tilbudt en godtgørelse på 25.000-50.000 kroner. Søndag skrev Finans, at en fjerde kvinde har fået omkring 700.000 kroner i godtgørelse.

Ifølge Finans blev kvinden udsat for gentagne tilfælde af sexchikane. Øjenvidner fortæller, at den tidligere direktør jagtede hende gennem flere år.

Han gjorde tilnærmelser til fester og kommenterede højlydt hendes krop på kontoret.

Til en kongres skulle han tilmed have stået og banket på hendes dør midt om natten, mens han råbte hendes navn. Thomas Muurmann Henriksen har ikke reageret på Finans’ henvendelser til ham.

Ritzau