Overblik: Se de centrale elementer i regeringens boligudspil

Det er dyrt at købe ejerbolig i landets øvrige store byer. Så dyrt, at det for mange slet ikke er en mulighed.

Derfor vil regeringen øge antallet af almene boliger, der er til at betale, så København og landets øvrige store byer ikke bliver en lukket fest for de rigeste danskere.

Det skal ske med en række initiativer, som tirsdag er blevet præsenteret under overskriften ’Tættere på II. Byer med plads til alle’.

Her er nogle af hovedpunkterne i udspillet:

Ti milliarder i fond

Regeringen vil frem mod 2035 bygge 22.000 flere almene boliger i de store byer. En ny fond for blandede byer på ti milliarder kroner skal sikre finansiering af byggeriet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at boligerne typisk skal være mellem 80-90 kvadratmeter store og koste cirka 8000 kroner om måneden at bo i.

Nye krav til lokalplaner

Kommunerne skal fremover have mulighed for at stille krav i lokalplaner om, at op til 33 procent af boligmassen i nye boligområder skal forbeholdes almene boliger.

Derudover skal kommunerne også have mulighed for at stille krav i lokalplaner om, at op til 33 procent af den boligmasse, som bliver mulig ved at lave lokalplaner, der fortætter eksisterende byområder, skal forbeholdes almene boliger.

Finansieringen til dette sker ved, at der skal etableres en ny statslig grundkøbslåneordning på 1,9 milliarder kroner i perioden 2022 til 2031. Kommunerne skal desuden bidrage med 700 millioner kroner.

De i alt 2,6 milliarder kroner skal bruges til at støtte, at almene boligorganisationer kan købe attraktive byggegrunde i områder, hvor grundpriserne er høje.

Flere studieboliger

Regeringen vil sammen med Københavns Kommune undersøge, om det er muligt at etablere 4.000 studieboliger i hovedstaden hurtigere. Det skal blandt andet ske på Levantkaj i Nordhavn.

Det skal ses med baggrund i, at der i København og på Frederiksberg kun er én studiebolig for hver femte studerende.

Boliger til socialt udsatte

Regeringen ønsker at skaffe 2.900 flere billige boliger til socialt udsatte. Det skal give kommunerne bedre muligheder for at undgå, at mennesker bliver hjemløse. Boligerne skal findes blandt både nybyggede boliger og allerede eksisterende boliger.

Regeringen vil i perioden 2022-2023 bruge 100 millioner kroner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1200 eksisterende almene boliger til 3.500 kroner om måneden.

Regeringen foreslår at afsætte 680 millioner kroner til og med 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kroner om måneden for op til 1.700 nye almene boliger.













Ritzau/Politiken