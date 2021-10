Rocker risikerer lang straf for drab i Hillerød

En rocker fra Bandidos er tirsdag fundet skyldig i at have dræbt en far til fem i Hillerød 2. januar sidste år.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævningeting i Retten i Hillerød, skriver Ekstra Bladet.

Under sagen har den 41-årige mand erkendt at have affyret flere skud mod Cem Kaplan, der mistede livet. En anden mand blev også ramt og var i livsfare.

Den tiltalte har hævdet, at han handlede i nødværge, fordi han troede, at de to var bevæbnet og ville angribe ham. Men dette afvises af retten, skriver Ekstra Bladet.

Straffen ventes at blive fastsat senere tirsdag. Den kan blive hårdere end i tilsvarende sager. Anklagemyndigheden mener, at drabet blev begået i forbindelse med en konflikt mellem Bandidos og NNV-gruppen, og derfor skal straffen forhøjes.

ritzau