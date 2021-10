Udsagnet fra DanBreds nye formand efter sexchikanen tyder på, at han står over for en lang læringskurve

Landbrugets har sovet godt og grundigt i timen, mens #MeTo-bølgen er skyllet hen over Danmark. Det må have været rigtig svært at overse de mange skandaler, som kostede en radikal partiformand og en københavnsk overborgmester deres politiske liv og har sat mange andres karriere på pause. Men viljen til at lukke verden ude har været stærk og forankret i en kultur, som alene fokuserer på landmændenes økonomi.

Mandag sagde Landbrug & Fødevarers (L&F) administrerende direktør, Anne Arhnung, sin stilling op. Hun henviser til uenighed med bestyrelsen om håndteringen af sagen om sexchikane i Danbred, hvor Landbrug & Fødevarer sidder på aktiemajoriteten. I en pressemeddelelse oplyser hun, at et flertal i den politisk valgte ledelse ikke har lyttet til hende. Hun tilføjer, at der på intet tidspunkt har været tvivl eller inkonsistens i hendes ageren eller rådgivning om, hvordan denne sag burde have været håndteret.