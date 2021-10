Formand uenig med direktøren, som smækkede med døren efter sexchikane-sag

Artiklen er opdateret klokken 17.18

Anne Arhnung sendte en afskedssalut afsted mandag, da hun trak sig som direktør for Landbrug & Fødevarer.

Ifølge hende havde ’toneangivende valgte i formandskabet’ ikke lyttet til hende i håndteringen af sagen om sexisme i DanBred.

Erhvervsorganisationens formand, Søren Søndergaard, kan dog ikke genkende, at der skulle have været så stor uenighed.

»Tværtimod. Som jeg ser det, har holdningerne langt hen ad vejen været de rigtige på tværs af ledelsen«.

»Udfordringen var, at vi ikke handlede rettidigt. Det er også det, jeg har givet en uforbeholden undskyldning for«, siger han.

Han siger, at der har været enighed om, at hændelserne i DanBred har været uacceptable, og at både han og Anne Arhnung har været ’forfærdede’ over, at direktøren ikke var ’røget ud af bestillingen’.

Direktør fyret efter afsløringer af sexchikane

I slutningen af september blev den daværende direktør i DanBred, Thomas Muurmann Henriksen, sagt op efter afsløringer af sexchikane.

Bestyrelsen i selskabet konkluderede efter en undersøgelse af en konkret fest, at der skulle sættes en stopper for direktørens ’uacceptable adfærd’.

Det fik dog umiddelbart ingen betydning for hans job. Det skete først senere.

Ifølge Anne Arhnung har dele af formandskabet i Landbrug & Fødevarer, der ejer majoriteten i DanBred, altså ikke lyttet til hendes rådgivning i sagen.

Søren Søndergaard, er det dig, hun henviser til, der ikke har lyttet?

»Det er ikke min opfattelse. Men det er klart, at man ikke kan kritisere den politiske ledelsen uden også at kritisere mig. Sådan er det jo«.

»Men det har været et fælles formandskab og direktion, som løbende er blevet håndteret om sagen i DanBred«, siger han.

Han fortæller, at han bliver på formandsposten i erhvervsorganisationen.

»Jeg tror, at der ligger en stor opgave for ledelsen og mig til at få genrejst Landbrug & Fødevarers tillid«.

»Det er jeg klar på at stå i spidsen for«, siger Søren Søndergaard.

Det skal blandt andet ske ved en ekstern undersøgelse af ledelses- og arbejdskulturen i Landbrug & Fødevarer.

Undersøgelsen er startet. Hvornår den er færdig, kan han ikke svare på.

»Jeg synes, vi har sat mange vigtige initiativer i gang. Det her er nødvendigt supplement til de værktøjer, vores dygtige HR-folk allerede arbejder med«, siger Søren Søndergaard.

Ritzau