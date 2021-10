»Vi er dybt bekymrede«: Mærsk bekræfter, at fem ansatte er suspenderet efter anklage om voldtægt på skib

A.P. Møller-Mærsk suspenderer fem ansatte efter beskyldning om voldtægt på et af selskabets skibe. Det skriver selskabet på Twitter (du kan læse tweetet i bunden af artiklen).

Allerede fredag kunne Berlingske fortælle, at de fem var suspenderet. Men tirsdag har selskabet udsendt et længere tweet om sagen.

»Vi er dybt bekymrede over påstanden om et overgreb på vores fartøj og ønsker at udtrykke vores inderligste støtte til den anonyme person, der for nylig har delt sin historie«, skriver Mærsk.

Virksomheden henviser til et anonymt blogindlæg fra en amerikansk kvinde, der beskriver, hvordan hun i 2019 blev voldtaget om bord på et Mærsk-skib.

Det har fået den danske virksomhed til at igangsætte en undersøgelse. Og ind til den er færdig, er de fem ansatte blevet suspenderet.

»Det er vores førsteprioritet at finde ud af, hvad der er sket, og sikre, at der i bredere forstand handles«.

»Alle dele af historien går imod vores værdier og alt, vi tror på som selskab«, skriver A.P. Møller-Mærsk på Twitter.

Mærsk antager, at forløbet er korrekt

Ifølge den anonyme kvinde blev hun i 2019, da hun var i et praktikforløb på et Mærsk-skib, voldtaget. Her var hun 19 år.

Fredag fortalte Palle Laursen, der er teknisk chef hos Mærsk, at der er så mange detaljer i fortællingen, at Mærsk antager, forløbet er korrekt.

Derfor er der igangsat en uvildig undersøgelse. Den involverer blandt andet kvindens skole, fagforeninger og den maritime organisation i USA.

»Der er tilstrækkeligt mange detaljer til, at vi har kunnet identificere, hvilket skib og hvilke medarbejdere der er tale om«.

»Derfor har vi noget, som danner grundlag for at sætte en undersøgelse i gang«, sagde han fredag til Berlingske.

Blogindlægget er publiceret hos organisationen Maritime Legal Aid & Advocacy, som kæmper for sømænds rettigheder.

Ritzau