Forvirrende kommunikation efter sexchikane i stor virksomhed får hård kritik

Landbrug & Fødevarer burde have haft et kriseberedskab, så de allerede før chikanesagen hos DanBred og det følgende efterspil havde haft klare linjer for, hvad man kan acceptere, og hvordan sådanne hændelser skal håndteres.

Sådan lyder dommen fra Finn Frandsen, der er professor i kriseledelse og krisekommunikation ved Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, da han bliver bedt om at vurdere den krisekommunikation, der har fundet sted, siden sagen om krænkelser i DanBred begyndte at rulle.