Trafikbøvl i flere timer over Storebælt efter uheld med lastvogne

Biltrafikken over Storebælt vil være påvirket i flere timer, efter at to lastvogne onsdag morgen var impliceret i et uheld på Storebæltsbroen.

Der er ikke tale om alvorlige skader, lyder det fra vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

En chauffør blev kørt til sygehuset til kontrol efter hændelsen.

I første omgang blev der sat en stopper for trafikken fra Sjælland mod Fyn.

Men senere betød oprydningsarbejdet med at få lastvognene væk yderligere ændringer for afviklingen af trafikken, der kortvarigt var helt spærret i begge retninger.

I en periode ville der kun være ét spor farbart i hver retning med en maksimal hastighed på 80 kilometer i timen. Det skrev politiet ved 9.30-tiden.

Vejdirektoratet forventer ’betydeligt forlænget rejsetid’. I et opslag på Twitter opfordrer man onsdag formiddag folk til eventuelt at vente med at køre hjemmefra.

ritzau