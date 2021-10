Tidligere drabschef i politiet risikerer en skærpet straf

Dommen i sagen om en kendt politimands påståede brud på tavshedspligten er blevet anket til Østre Landsret. Det betyder, at sagen mod Jens Møller, der tidligere var efterforskningsleder i Københavns Politi, ruller videre.

Det er Statsadvokaten i København, der onsdag oplyser, at man har anket dommen fra byretten. Her blev han i slutningen af september frifundet for de fleste af de forhold, han var tiltalt for. Byretten idømte Jens Møller 15 dagbøder á 1.000 kroner. Tavshedspligten var overtrådt, og der var sket uberettigede opslag i politiets sagssystem, mente byretten.

Sagen blev rejst, da bogen ’Opklaret – drabschefens erindringer’ udkom. Heri beretter Jens Møller om nogle af de sager, han har beskæftiget sig med i sin karriere. Efter nærstudier af bogen rejste anklagemyndigheden tiltale i forbindelse med ni passager i bogen. Imidlertid mente byretten, at der kun var bevis for lovbrud i forbindelse med en enkelt passage.

I den kommende ankesag i landsretten ønsker Statsadvokaten i København domfældelse efter anklageskriftet og en skærpet straf.

Under sagen har Jens Møller nægtet sig skyldig. Efter dommen 28. september erklærede han, at han var overrasket over byrettens afgørelse.

»Men jeg er glad for, at der er sat et punktum i sagen. Om det så bliver et foreløbigt punktum, det må vi se«, sagde han til Ritzau.

Hans bog udkom i oktober 2018, og få dage senere anmeldte Københavns Politi ham for brud på tavshedspligten.

ritzau