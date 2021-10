Læge begik svindel for millioner og får tre års fængsel

En læge er onsdag blevet straffet med fængsel i tre år af Østre Landsret. Han har begået groft bedrageri i forbindelse med forskning. Den dømte blev også af Københavns Byret fundet skyldig i februar sidste år. Her lød dommen på fængsel i to år og seks måneder.

Han ankede for at opnå en frifindelse, men i stedet er straffen altså blevet skærpet. Bedrageriet med forskningsmidler blev begået overfor to hospitaler, Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

I et stort antal tilfælde fik den 55-årige læge hospitalerne til at betale penge for blodprøveanalyser til et firma i Schweiz. Analyserne blev dog aldrig udført. Det schweiziske firma havde end ikke et laboratorie, fastslog byretten tidligere.

ritzau