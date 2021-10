Ansat i daginstitution er blevet tiltalt for overgreb

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En mand, der har været ansat i en daginstitution, er netop blevet tiltalt for overgreb på børn, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau onsdag.

I juni blev manden af en dommer i Glostrup varetægtsfængslet, og nu har anklagemyndigheden vurderet, at der er grundlag for at rejse en tiltale. Derfor skal sagen for retten. Antallet af ofre og andre detaljer om sagen kendes ikke, da anklageskriftet endnu ikke kan frigives.

I sommer oplyste politiet i en pressemeddelelse, at mistanken på det tidspunkt drejede sig om såkaldt ’andet seksuelt forhold end samleje’ og om krænkelse af børns blufærdighed.

Anholdelsen skete på baggrund af en efterforskning i en længere periode, oplyste politikommissær Rikke Thestrup dengang. I slutningen af maj bekræftede Høje-Taastrup Kommune overfor Ekstra Bladet, at en ansat i en børnehave var blevet hjemsendt.

Onsdag er datoer for den kommende sag i Retten i Glostrup endnu ikke fastlagt. Den tiltalte er fortsat varetægtsfængslet, oplyser politiet.

ritzau