Propperne i varernes vej til butikken bliver siddende til langt ind i 2022

De globale forsyningskæder er under stort pres. Problemet ligger ikke kun ét sted, men mange. Fabrikkerne kan ikke følge med den øgede efterspørgsel fra vestlige forbrugere, og mange store fragtskibe ligger for anker, mens de venter på at få adgang til verdens havne, hvor de kan komme af med deres gods.

Det betyder i sidste ende, at forbrugerne kan opleve øgede priser og ekstra lange ventetider på materielle goder. Problemet ser ikke ud til at blive løst lige foreløbig. I hvert fald ikke, hvis man spørger analyseinstituttet Moody’s Analytics. I en rapport, der blev offentliggjort mandag, advarer instituttet mod, at forstyrrelserne af de globale forsyningskæder »vil blive værre, før de bliver bedre«. De peger på corona og en »manglende samlet indsats for gnidningsløs drift« som årsag til problemerne.