Landsretten skærper straf for Britta Nielsens børn

Svindeldømte Britta Nielsens tre voksne børn idømmes henholdsvis fire, tre og to års fængsel i Østre Landsret for at have fået del i millioner fra svindel.

Dermed idømmer landsretten de tre børn hver et halvt år mere, end de fik i byretten.

Britta Nielsen svindlede sig igennem en årrække til 117 millioner kroner i Socialstyrelsen. En stor del af de penge gik til hendes to døtre og søn.

Retten i Glostrup idømte i juli sidste år de tre børn fængselsstraffe for groft hæleri.

Den fandt det bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdierne stammede fra et kriminelt forhold, og havde accepteret det.

Børnene har forklaret, at de troede, pengene blandt andet kom fra den arv, som faren efterlod ved sin død i 2005. Den arv var dog kun på 290.000 kroner.

Millionerne, der blev overført fra Britta Nielsen til de tre børn, gik til alt fra værdifulde heste og dyre biler til grunde i Sydafrika.

Ritzau