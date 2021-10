Opgørelse over danskernes gæld indeholder både god og dårlig nyhed

Først den gode nyhed: For efter mange års IT-kaos og krise i inddrivelsen af danskernes milliardgæld til de offentlige kasser, har Gældsstyrelsen knækket kurven. Sidste år formåede styrelsens medarbejdere at hente 10,4 milliarder kroner op ad lommerne på de borgere, der ikke har betalt deres skatter, underholdsbidrag, parkeringsbøder eller andre gældsposter til det offentlige.

Det er ny rekord i Gældsstyrelsen, der har til opgave at inddrive al offentlig gæld på vegne af staten, kommunerne og de offentlige virksomheder. Så meget fart er der kommet på den offentlige inddrivelse, at 92.000 borgere sidste år kunne erklæres gældfri i det offentlige. Men det er så her den gode nyhed bliver afløst af den dårlige: For på trods af de overbevisende resultater, stiger det samlede antal borgere med gæld til det offentlige fortsat. 1,1 millioner danskere står nu på listen over skyldnere, der har misligholdt deres betalinger så længe, at sagerne er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen.