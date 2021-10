Naturformand: Helt grundlæggende står det »rigtig skidt til« med naturen i Danmark

Ni eksperter i det nyoprettede Biodiversitetsråd skal rådgive regeringen og Folketinget om snart sagt alt mellem himmel og jord inden for området natur og biodiversitet. Oprettelsen af rådet opfylder et stort ønske hos flere grønne organisationer om en uafhængig ekspertbaseret vagthund på området, og der er store forventninger til det.

Det er formanden, professor Signe Normand fra Institut for Biologi ved Aarhus Universitet, helt klar over. Med et budget på fire millioner kroner om året er der grænser for, hvad rådet kan overkomme, men naturen har fået en fortaler, fastslår Signe Normand.