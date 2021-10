Børn finder poser med kokain på legeplads i børnehave

Børnehavebørn fra daginstitutionen Isbjørnen i Valby i København fandt tirsdag tre poser med hvidt pulver på institutionens legeplads. Efterfølgende har det vist sig, at der var tale om kokain, oplyser Københavns Kommune til B.T.

»Det er rigtigt, at nogle af børnene i en af vores børnehaver i går (tirsdag, red.) fandt tre poser med hvidt pulver, der siden har vist sig at være kokain«, skriver Kate Obeid, områdechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen for Valby, i et svar til avisen.

»Vi er både chokerede og kede af, at nogen kan finde på at bruge børnehavens legeplads til at skjule stoffer«, skriver hun.

Efter fundet er politiet blevet kontaktet. Det har undersøgt hele legepladsen, men har ikke fundet mere. Kate Obeid siger, at politiet har ledt med politihunde, og daginstitutionen er blevet undersøgt indenfor og udenfor.

Både personale og gårdmænd, der er tilknyttet børnehaven, vil fremover være »ekstra opmærksomme«, siger områdechefen.

