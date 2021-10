Ulvehegn ser ud til at virke: Antallet af ulveangreb på husdyr falder

Der vil blive afsat flere penge til at forvalte den meget omdiskuterede ulvebestand i Danmark i 2022. Midlerne skal blandt andet bruges til at få gps-mærket så mange af ulvene som muligt, hvilket var en af de anbefalinger, som Vildtforvaltningsrådet med repræsentanter for blandt andet landbruget, jægerne og grønne ngo’er kom med i foråret.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin (S) torsdag ved et samråd i Folketingets Miljøudvalg. Gps-mærkningen vil gøre det lettere at overvåge ulvebestanden og kan måske også medvirke til at bremse de mystiske ’ulveforsvindinger’, som kan skyldes ulovlige drab. Ulven er totalfredet i EU.