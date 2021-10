Forsvarshold gik hårdt til rigsretssagens farligste vidne for Støjberg

Sagen kort

Rigsretten

Et stort flertal i Folketinget har rejst en rigsretssag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg. Det er sket, efter at tre instanser har udtalt hård kritik i sagen, hvor unge asylpar i 2016 blev tvangsadskilt.

Folketingets Ombudsmand fastslog, at der blev givet en ulovlig instruks. Københavns Byret har afgjort, at et konkret par blev adskilt ulovligt. Og Instrukskommissionen konkluderede senest, at administrationen under Støjberg var »klart ulovlig«, og at hun flere gange blev advaret af sine embedsfolk.

Nu skal Rigsretten afgøre, om Inger Støjberg har brudt ministeransvarlighedsloven. Støjberg og hendes advokater går efter en frifindelse. Der ventes dom inden nytår.

