Partier i kovending om vælgererklæringer

Flere partier havde fundet de hårde gloser frem, da Politiken i foråret beskrev, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) lagde op til at forskelsbehandle mellem allerede opstillingsberettigede partier og ikkeopstillingsberettigede partier.

Nærmere bestemt ville ministeren i et lovudkast kunne annullere et ikkeopstillingsberettiget partis indsamling af vælgererklæringer, hvis partiet gav penge til borgere for at give en vælgererklæring – eller for at undlade at give en vælgererklæring til et andet parti eller tilbagetrække en vælgererklæring.