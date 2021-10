Nye beregninger: Her er det farligst at være cyklist

Aalborgenserne halser langt bagefter beboerne i landets øvrige storbyer, når det handler om at tage cyklen. Til gengæld er deres risiko for at blive ofre for trafikulykker med personskader markant større.

De kedelige tal får nu Cyklistforbundet til at opfordre byens politikere til at give ind. Byen bør rykkes op i opgørelserne over cykelbrug – og meget langt ned i opgørelserne over ulykker. Forbundet har dykket ned i tallene og fremhæver, at fjordbyens indbyggere i gennemsnit cykler 1,4 kilometer om dagen og dermed mindre end i de øvrige større byer. I København er det tal oppe på 3,3 kilometer, mens aarhusianerne og odenseanerne cykler 2,1-2,2 kilometer dagligt.