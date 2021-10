Bundlinjen: Højere priser, så langt øjet rækker

Når noget er for godt til at være sandt, så er det ofte for godt. De økonomiske nøgletal fra Danmark har i de seneste uger været så positive, at de har skabt en næsten euforisk stemning hos mange politikere, som gerne tager ansvaret for en succes. Men træerne vokser sjældent ind i himlen. Det gør de i hvert fald ikke i denne omgang, og det skyldes især de negative påvirkninger fra den globale økonomi, hvor priserne vokser hurtigere og mere end ventet.

Det gør priserne også i Danmark. Forbrugerpriserne er allerede steget betydeligt, men fredagens tal fra Danmarks Statistik viser, at der er meget mere på vej. Importpriserne i september steg med 11,8 procent i forhold til september 2020, og det er det største spring i indeksets historie. Producentpriserne steg 19 procent i samme periode. Selv om de fleste var forberedt på højere priser, så kom stigningstakten som et chok for mange økonomer. Tendensen er den samme globalt, og det øger risikoen for, at inflationen bider sig fast.