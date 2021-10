Chancen for at overleve hjertestop er ens i land og by

Der er ikke nævneværdig forskel på chancen for at overleve et hjertestop, hvis man falder om ude på landet eller i en tætbefolket by.

Det er, selv om at en ambulance i mange tilfælde er længere tid om at nå frem til tyndtbefolkede områder.

Det viser nye tal fra Hjertestopregister. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er første gang, at forskere har undersøgt overlevelsen efter hjertestop i henholdsvis tyndt- og tætbefolkede områder.

Ifølge læge Kristian Bundgaard Ringgren, der er tilknyttet Hjertestopregistret og forsker i netop forholdet mellem bosætning og hjertedød, kan resultaterne skyldes, at Danmark har mange frivillige hjælpere.

»Den enkle og mest sandsynlige forklaring er, at danskerne er fantastisk gode til at træde til med livreddende hjælp«.

»Det gælder både konen, naboen og mennesker på en restaurant, ligesom det selvfølgelig hjælper, at flere melder sig til de frivillige ordninger og er klar til at yde livreddende førstehjælp, når folk ringer 112«, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen er det Hjørring og Brønderslev kommuner, der har nogle af landets længste responstider, når det handler om at få ambulancer frem til tilskadekomne, syge eller folk med hjertestop.

I Hjørring varede det i kontraktåret 2020-2021 i gennemsnit ti minutter og ti sekunder, inden en Falck-ambulance var fremme.

Nogle gange var et andet udrykningskøretøj hurtigere fremme, for eksempel en akutlægebil. Det varede i gennemsnit ni minutter og 48 sekunder, før første vogn var på stedet. Det viser tal fra Region Nordjylland.

For at afsøge overlevelsen i forskellige egne af Danmark, har Kristian Bundgaard Ringgren opdelt landet i tre lige store dele efter antal beboere per hektar.

I de tyndest befolkede egne bor der mellem 1,8 og 4 personer. I midtergruppen er befolkningstallet 4-12 mennesker per hektar. Og i de tættest befolkede områder bor der 12 eller flere per hektar.

Og der er altså ikke nogen ’nævneværdig forskel’ mellem overlevelsen i de tre områder, siger forskeren.

Han understreger, at hans forskning går på alle bevidnede hjertestop - både ude og hjemme. Samtidig er chancen for at overleve hjertestop generelt større i det offentlige rum end i private hjem, siger han.

ritzau