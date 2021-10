»Der var ikke noget der tydede på, at han kunne noget som helst«: Alkoholpåvirket mand anholdt for bombetrussel mod sygehus i Viborg

En mand er blevet anholdt natten til mandag, efter at han ringede til sygehuset i Viborg med en bombetrussel, fortæller vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi mandag morgen. Kort før at manden havde afgivet bombetruslen, havde politiet haft kontakt til manden, der havde bedt om hjælp, men ikke fået det, fortæller vagtchefen.

»Han havde også ringet til Viborg Sygehus (Regionshospitalet i Viborg, red.) og bedt om hjælp, og det havde han heller ikke fået, så han besluttede, at han ville indtelefonere en bombetrussel mod sygehuset«, siger Anders Hansen.

Politiet kørte derefter ud til mandens bopæl, hvor han blev anholdt.

»Vi ransagede samtidig hans bolig, og der var ikke noget der tydede på, at han kunne noget som helst«, siger Anders Hansen.

Han var ifølge vagtchefen påvirket af alkohol, da politiet anholdt ham. Manden er blevet undersøgt af en læge på politigården i Viborg natten til mandag, hvorefter han er kørt til politistationen i Holstebro.

»Vi venter på, at juristerne her til morgen skal tage stilling til, om han skal stilles for et grundlovsforhør«, siger Anders Hansen.

ritzau