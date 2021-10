Onsdag skal du finde paraplyen frem: Her kan der falde op mod 30 millimeter regn

Byger, skyer, perioder med sol og til tider temmelig blæsende. Efteråret har meldt sin ankomst i Danmark, og rent vejrmæssigt kommer det ikke til at ændre sig i efterårsferien, der byder på helt klassisk oktobervejr, siger vagthavende meteorolog Thor Hartz ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag morgen.

»Hvis folk kigger ud af vinduet den kommende uge, kommer de ikke til at være i tvivl om, at det er efterårsferien og ikke sommerferien, de har taget hul på«, siger han.

Mandag begynder for de flestes vedkommende temmelig skyet, mens der i løbet af dagen vil kunne komme lidt »småregn hist og pist« i hele landet.

Gråvejret begynder i syd og bevæger sig som døgnet skrider frem længere nordpå og østpå. Temperaturerne kommer for årstiden til at ligge på helt normale 10 til 14 grader.

Tirsdagen fortsætter ifølge Thor Hartz »lidt i samme dur«. Her venter igen skyer og regn til hele landet – sidstnævnte dog mest om aftenen og i nattetimerne. Det også blæser en smule mere op end dagen før med let til frisk vind fra syd og sydøst.

Risiko for 30 millimeter regn

Onsdag venter så »den mest interessante vejrdag«.

»Den kan blive ganske våd med store lokale forskelle. Jeg forventer heldagsregn i den vestlige del af Jylland, mens det stort set holder tørt på Bornholm. Jo længere østpå man kommer, jo flere ophold vil der være i regnen. Visse steder kan der godt falde helt op til 30 millimeter over hele dagen«, siger Thor Hartz.

Temperaturen kan onsdag nå helt op til 17 grader nogle steder. Men da vinden samtidig bliver jævn til hård, kommer det næppe til at føles så lunt.

Torsdag og fredag bliver umiddelbart ugens pæneste dage. Selv om det fortsætter med at være ganske blæsende fra syd og sydvest, så begynder vejret nemlig at klare mere op. Det betyder, at der begge dage er gode muligheder for at få solen at se og kun risiko for enkelte byger. Samtidig falder temperaturen dog en smule til mellem 10 og 12 grader i dagtimerne.

ritzau