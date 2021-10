»Det sidder okay godt fast«: Politiet afhører besætning på grundstødt fragtskib ved Bornholm

Et 88 meter langt hollandsk fragtskib lastet med gødning er natten til mandag stødt på grund ud for Sorthat Muleby ikke langt fra Rønne på Bornholm, oplyser vagtchefen ved Bornholms Politi mandag morgen. Politiet oplyser på Twitter, at grundstødningen skete klokken 03.27, mens skibet var på vej fra Antwerpen i Belgien til Tallinn i Estland.

Mandag morgen og formiddag afhører politiet de i alt syv søfolk på skibet. Alle er uskadte, oplyser politiet.

Det vides endnu ikke, hvordan skibet er stødt på grund. Politiet er mandag morgen til stede med to mand, der er blevet sejlet ud til skibet for at afhøre den syv mand store udenlandske besætning.

Der er ingen meldinger om skader på hverken skib eller besætning. Ifølge politiet er der på nuværende tidspunkt heller ikke nogen fare for forurening i forbindelse med grundstødningen.

Vagtchefen fortæller dog, at der godt kan komme til at gå en del tid, før skibet er frit igen.

»Det sidder okay godt fast, så det bliver ikke bare lige sådan slæbt fri«, siger vagtchefen.

Skibet ’Beaumaiden’ sidder fast cirka 300 meter fra kysten. Ifølge politiet ventes det dog ikke at skabe nogle problemer for skibstrafikken.

