Pigtråden virker: Flygtningestrømmen gennem østeuropæisk bagdør er gået i stå

I sidste måned var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på en omstridt rejse til grænseområdet i Litauen, hvor Danmark har leveret 15 kilometer pigtrådshegn for at være med til at bremse flygtninge og migranters vej ind i Europa gennem en hviderussisk bagdør.

Og tilsyneladende har det haft en effekt, at EU-landene nu sætter alt ind på at forsvare de ydre grænser med hårdhændede metoder og gennem advarsler om at blive væk. I sidste måned registrerede de litauiske myndigheder kun 20 illegale ankomster.