»Du melder dig til noget, som kan blive farligt. Politisk farligt«

I 1979 gik Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, under jorden. Samtidig begyndte medierne at skrive kritisk om det voksende Tvind-imperium. Lise Mortensen var dengang med i Lærergruppen, som lagde alle deres penge i Tvind, og som formelt var med til at træffe beslutningerne. Selv om det var Amdi og en lille inderkreds, som reelt styrede imperiet. Hun var glad for de 14 år i Tvind og har ikke fortrudt. Her fortæller hun for første gang detaljeret om sine år i Tvind – og hvordan Amdi herskede med raserianfald og skabte frygt i Lærergruppen. Her er det andet af fire kapitler om Tvind.