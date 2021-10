Anklager kræver mindst fire års fængsel til 19-årig mand for påkørsel med dødelig udgang

Automatisk oplæsning

En ung mand står til mindst fire års fængsel, efter at han i sommer i en bil påkørte og dræbte en fodgænger i København, mener anklagemyndigheden, som netop har rejst tiltale mod den 19-årige bilist.

Farten nåede på et tidspunkt op på 120 kilometer i timen på en strækning, hvor man højst må køre 70 kilometer i timen, oplyser en ledende anklager i Københavns Politi i en pressemeddelelse mandag.

»Efterforskningen har klarlagt et forløb, der efter vores opfattelse rummer mange alvorlige lovovertrædelser«, forklarer advokaturchef Kristian Kirk Petersen om baggrunden om strafkravet.

Ulykken skete natten til 20. juni. Fodgængeren blev påkørt i krydset Borups Allé og Mågevej. Han blev 21 år. Bilens hastighed skønnes til at have været cirka 100 kilometer i timen, da fodgængeren blev ramt. Ulykken skete, da flere biler angiveligt kørte om kap.

Sagen falder ifølge anklagemyndigheden ind under de nye bestemmelser i færdselsloven om såkaldt vanvidskørsel, som blev indført i foråret. Men der er også rejst en anklage om, at straffeloven blev overtrådt, fordi bilisten på en hensynsløs måde skal have udsat tilfældige for livsfare.

Under sagen er der desuden krav om konfiskation af bilen. Den 19-årige kørte i en bil fra bybilstjenesten Share Now. I øvrigt konfronteres den unge mand, der er pakistansk statsborger, for et krav om udvisning af Danmark i minimum seks år. Siden i sommer har han været varetægtsfængslet. Hvornår sagen vil blive afgjort, vides ikke. Retten på Frederiksberg skal til at fastsætte datoer for flere retsmøder.

I december skal Københavns Byret tage stilling til en anden dødsulykke fra i sommer. En kvindelig cyklist på 19 år mistede livet, da hun på Amager blev påkørt i et kryds af en bil, som kørte frem for rødt. I den sag er der ifølge anklagemyndigheden ikke fundet tilsvarende alvorlige momenter, som gør det nødvendigt at rejse et krav om fængsel i mindst fire år.

For nylig blev der i en sag om en dødsulykke på Lolland afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster. En tømrer havde i en bil kørt en 11-årig pige ihjel. Han var påvirket under kørslen. Der var så mange skærpende omstændigheder, at straffen blev fængsel i tre år og 11 måneder.

ritzau