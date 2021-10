Hjemmehjælper var fuld og gjorde ingenting, da 62-årig patient blev blå i hovedet. Nu frifinder landsretten ham

En 62-årig mand forsømte ikke sin dengang 57-årige patient, da han i 2019 ventede længe med at give ham ilt, selv om han viste tegn på iltmangel.

Det slår Østre Landsret mandag eftermiddag fast. Det er desuden en stadfæstelse af byrettens dom i samme sag.

Manden var tiltalt for som hjemmehjælper at have forsømt sin 57-årige patient, der havde vejrtrækningsproblemer og brugte respirator regelmæssigt. I maj 2019 passede hjemmehjælperen patienten, da to yngre hjælpere hjalp patienten med at komme i seng.

Her udviste patienten tydelige tegn på lavt iltniveau, og han blev blå i ansigtet. I første omgang reagerede hjemmehjælperen ikke på de to hjælperes opfordringer til at lægge patienten i respirator.

Ifølge hjælperne gik der over en halv time, før manden overhovedet sluttede sig til dem i soveværelset.

Faktisk måtte de to hjælpere ringe 112, før hjemmehjælperen endelig begyndte at lægge patienten i respirator. At han til sidst gjorde det, er også rettens grund til at frifinde manden for forsømmelse.

Manden var beruset under forløbet. Om eftermiddagen havde han drukket snaps til et frokostarrangement – han siger selv i retten, at han fik 5-6 glas.

Næsten fem timer efter hændelsen med patienten, som fandt sted omkring klokken 22.30, målte politiet hjemmehjælperen til en promille på 1,99. Ifølge netdoktor.dk vil man ved sådan en beruselse opleve forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol.

Det hører dog med til historien, at manden ikke var strafferetligt tiltalt for at være beruset.

Anklagemyndigheden havde krævet, at manden skulle idømmes 30 dages fængsel – betinget eller ubetinget. Men dommerne var ikke enige, og manden er derfor blevet frifundet.

ritzau