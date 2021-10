21-årig idømt opholdsforbud i nattelivet efter økseangreb

En 21-årig mand er mandag blevet idømt ti måneders ubetinget fængsel for at have forsøgt at slå en anden ung mand med en økse uden for et diskotek i Nykøbing Falster i september.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ud over fængselsstraffen er han af Retten i Nykøbing også blevet idømt et opholdsforbud i nattelivet i ni måneder. Det er første gang, at en person idømmes et opholdsforbud i nattelivet i politikredsen, siden en ny lov trådte i kraft 1. juli i år, oplyser kredsen.

Det var den 25. september, at han ud for diskotek Nyk Billig Bar i Nykøbing skulle have forsøgt at slå en anden mand med en økse.

Anklagerfuldmægtig Louise Knudsen er tilfreds med straffen, udtaler hun i pressemeddelelsen.

»Det sender et tydeligt signal om, at vold i nattelivet tages alvorligt«, siger hun.

Den nye lov betyder, at personer, der bliver dømt for visse typer kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at færdes i nattelivet.

Dommen til den 21-årige betyder altså, at han mellem midnat og klokken 05.00 ikke har lov til at opholde sig på barer, restauranter og øvrige steder, hvor der serveres alkohol. Derudover må han i tidsrummet heller ikke opholde sig i nogen af de nattelivszoner, som politiet måtte udpege og offentliggøre på sin hjemmeside.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i øjeblikket ikke oprettet nogen nattelivszoner.

Den 21-årige modtog mandag sin straf, oplyser anklageren i sagen.

For nylig idømte Retten i Helsingør en 24-årig mand opholdsforbud i nattelivet i ni måneder samt en fængselsstraf på fem måneder. Også i Nordsjællands kreds var sagen den første af sin art.

Den unge mand blev dømt for at have slået og sparket flere personer ved Stürups Plads i Helsingør. Når en person idømmes et nattelivsforbud, gælder det i hele landet.

ritzau