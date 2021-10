Kødkvæg i Odense har i årevis drukket PFOS-forgiftet vand

I Odense Kommune er der fundet forhøjede koncentrationer af giftstoffet PFOS i et vandløb og på en mark, hvor der i en årrække har gået græssende kødkvæg, skriver TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

PFOS er kommet i søgelyset efter en sag fra Korsør, hvor mere end 100 borgere er blevet forgiftet efter at have spist oksekød fra kvæg, der græssede på en forurenet mark. Siden da har mange kommuner sat gang i undersøgelser af udbredelsen af PFOS, der blev forbudt i 2011. Særligt har fokus været på omkring nuværende og tidligere brandstationer. PFOS har førhen været brugt i blandt andet brandskum.

I Odense opdagede man dog giftstoffet, da man i juni tog vandprøver fra Krogagerrenden i Seden i forbindelse med et naturprojekt. Analyserne fra vandet bliver opgjort i enheden nanogram per liter. Det må ikke være højere end 0,65. Men i de to vandprøver blev der påvist 30 og 36 nanogram per liter.

Koncentrationerne af PFOS er dog langtfra lige så alvorlige som i Korsør, hvor en måling fra jorden viste en koncentration, der var 5.400 gange højere end tilladt, skriver de to fynske medier. I Odense har de højeste koncentrationer i jorden været 27 gange lavere end i Korsør, mens prøverne fra vandet har været 1.000 gange lavere. De to fund kan derfor ikke sammenlignes, siger professor i miljømedicin Philip Grandjean til TV 2 Fyn.

Alligevel må der tages flere prøver, mener han, for målingerne viser ikke nødvendigvis, hvilke koncentrationer af PFOS der har været på grunden eller i vandet tidligere. Det er et »øjebliksbillede af, hvad der findes i 2021 på de konkrete steder«, siger han til mediet.

Skulle være solgt som kød

Der har gået kødkvæg på marken i 25 år. På nuværende tidspunkt går der otte kreaturer, som skulle være solgt som kød. Men efter anbefaling fra Fødevarestyrelsen får Odense Kommune analyseret kødet fra tre af dyrene for PFOS. Indtil resultaterne er klar, er der aftalt stop for salget af kød.

Krogagerrenden løber fra et industriområde i Seden, der ligger lige syd for marken med de græssende kvæg. Kommunen vurderer, at forureningen stammer fra industriområde.

Store mængder af PFOS kan påvirke leveren og immunsystemet, ligesom det kan være kræftfremkaldende og påvirke evnen til at få børn.

