Knap 7.000 bilister fik på fem dage bøder for høj fart

I sidste uge havde politiet fokus på for høj hastighed i trafikken, og her blev tusindvis af bilister taget i at have foden hvilende lidt for tungt på speederen. Knap 7.000 personer fik i løbet af sidste uge bøde for at have kørt for stærkt på de danske veje. Det viser samlede tal fra Rigspolitiet tirsdag formiddag.

Og selv om antallet af for hurtige biler er lavere end ved lignende kontroller sidste år, er tallet for højt, mener Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Ikke alene har vi sigtet rigtig mange for at køre for stærkt, men vi har også set nogle ekstremt høje hastigheder«, udtaler han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Med så mange sigtelser kan der vist ikke være tvivl om, at dette område fortsat kræver politiets opmærksomhed, således at vi fortsat kan få dæmpet farten. Farten dræber, og for høj fart er et problem for trafiksikkerheden«.

Flest blev snuppet i byerne

I alt blev knap 6.900 trafikanter sigtet for at køre for stærkt fra mandag til fredag. Over halvdelen af bøderne gik til bilister, der overskred fartgrænsen i byerne. Knap 800 kørte for stærkt på landeveje, mens det næsten 500 gange var for høj fart på motorveje, som udløste en bøde. Lidt færre end 2.000 overskred den skiltede hastighed på veje, hvor fartgrænsen var nedsat på grund af for eksempel vejarbejde. Foruden de mange fartsyndere blev der registreret cirka 700 andre brud på færdselsloven.

Ifølge Rigspolitiets tal fra 2014 til 2019 mistede 401 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I tre ud af fire af ulykkerne var for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken skete. I de sidste 25 procent af ulykkerne var hastigheden direkte årsag til, at ulykken kostede en eller flere mennesker livet.

