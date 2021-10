22-årig kvinde ramt af bilist er død en uge efter ulykke

En 22-årig kvinde, der mandag i sidste uge blev ramt af en bil med trailer i Sønderborg, er afgået ved døden, skriver JydskeVestkysten tirsdag.

Kvinden blev fløjet væk fra ulykken i en lægehelikopter, men hendes liv stod altså ikke til at redde. Der venter nu en efterforskning og et retligt efterspil, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi kan ikke oplyse nærmere, men der er en efterforskning i gang. Herefter kommer der et retligt efterspil«, siger Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver hos politiet, til JydskeVestkysten.

Ulykken skete om morgenen 11. oktober. Kvinden kom cyklende på Grundtvigs Allé i Sønderborg. En bil med høj trailer ville ind på Sjællandsgade og foretog et venstresving. Personen bag rattet så tilsyneladende ikke kvinden på cyklen og ramte hende. Den 22-årige blev fløjet til Odense Universitetshospital umiddelbart efter ulykken, som politiet fik besked om klokken 08.24.

En bilinspektør blev kaldt ud til stedet for at klarlægge omstændighederne. Den indledende efterforskning tyder på, at bilisten ikke overholdt sin vigepligt. Det fortalte vagtchef Nikolaj Hølmkjær til Ritzau i forbindelse med ulykken. Det var mandag efter ulykken ikke muligt at få oplysninger om bilistens køn og alder. Det er fortsat gældende en uge efter ulykken, skriver JydskeVestkysten.

