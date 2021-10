Den foreløbige pris for opklaring af Skats sammenbrud løber op i 349 millioner

Det kommer til at tage syv år og koste 349 millioner kr. at forsøge at finde ud af, hvordan det gik til, at Skat kunne kuldsejle, og hvem - ministre eller embedsmænd - der traf de helt forkerte beslutninger og dermed står med ansvaret for Skats sammenbrud.

Det fremgår af en redegørelse, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt til Folketingets skatteudvalg.