Politi til børn og børnebørn: Snak med ældre om it-sikkerhed

To kvinder i 80’erne er blandt de seneste ofre for kriminelle, der franarrer kortoplysninger og stjæler deres penge.

Det er Østjyllands Politi, som har modtaget anmeldelserne fra de ældre kvinder, og det får politikredsen til at opfordre børn og børnebørn til at snakke it-sikkerhed med ældre familiemedlemmer.

»Svindlerne går ofte målrettet efter ældre personer, hvorfor politiet også opfordrer børn eller børnebørn til at tage en snak med deres ældre familiemedlemmer og advare dem om denne fremgangsmåde samt vejlede i, hvordan man kan undgå at blive snydt«, lyder rådet.

De to anmeldelser blev indgivet til politiet tirsdag. Den ene kvinde, der er 84 år, blev ved middagstid kontaktet af en mand på sin bopæl.

Han bad om lov til at kigge på hendes computer, og hun lukkede ham indenfor, og han satte sig til rette foran skærmen. Han bad hende om ikke at bruge fastnettelefonen, og efter lidt tid bad han hende først om at få hendes dankort og dernæst hendes kode. Begge dele gav hun.

Manden forlod boligen efter en rum tid, og den 84-årige tænkte ikke videre over det, før hun blev kontaktet af sin bank. Der havde været atypiske hævninger af flere tusinde kroner fra hendes konto, og derfor havde banken nu spærret kortet og opfordrede hende til at gå til politiet og fortælle om forløbet.

Den anden kvinde blev svindlet ved 13-tiden tirsdag, hvor den 88-årige blev ringet op af en mand. Han sagde, at han var fra banken, og at nogen uretmæssigt havde hævet 10.000 kroner på hendes kontor.

Derfor ville han sende en medarbejder ud til hendes adresse for at hente hende dankort og kode, så kortet kunne blive spærret, lød forklaringen i røret.

Ganske som lovet af den falske bankmand dukkede en person op en halv times tid senere, og den 88-årige udleverede både kort og kode.

Kvinden ringede senere på dagen til sin søn for at fortælle om opkaldet fra ’bankmanden’, og sønnen fattede mistanke. På det tidspunkt var der allerede hævet penge fra kortet ad to omgange.

I fagbladet Dansk Politi fortæller Per Todberg, der er efterforsker hos Sydøstjyllands Politi, at antallet af gaderøverier, indbrud og røverier er faldende, fordi det rykker over på internettet i stedet.

»Svindel på internettet kan du klare hjemmefra, du kan lave mange forhold på kort tid, det er nemt, og pengene går direkte ind på din konto«, siger han i artiklen fra september.

Antallet af sager om økonomisk kriminalitet er steget kraftigt de seneste år - fra 13.000 anmeldelser i 2009 til næsten 70.000 i 2019, beretter fagbladet.

Tallene dækker alle former for økonomisk kriminalitet og altså ikke kun sager om at franarre kortoplysninger.

ritzau