Grundstødt fragtskib har rykket sig en lillebitte smule

Et 88 meter langt hollandsk fragtskib, der natten til mandag stødte på grund ved Bornholm, har rykket sig en smule med hjælp fra en polsk slæbebåd. Men det er fortsat uvist, hvornår det kan være i havn igen.

Det oplyser den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter omkring klokken 10.00 onsdag formiddag.

Den seneste melding i arbejdet med at få slæbt det grundstødte skib i havn kom ved 09.30-tiden.

»Her lød det, at man ikke er kommet så langt. Det har rykket sig en lillebitte smule, men det er ikke meget«, siger vagthavende Per Petersen.

Det er ikke Forsvaret, der står for at få bugseret fragtskibet, der er lastet med gødning. Men Forsvaret har både ved stedet, hvis der skulle opstå en miljøhændelse såsom olieudslip.

Fragtskibet ’Beaumaiden’ gik på grund cirka 300 meter fra kysten ved Sorthat-Muleby ikke langt fra Rønne. Det var på vej fra Antwerpen i Belgien til Tallinn i Estland.

Om bord var syv besætningsmedlemmer. En af dem er efterfølgende blevet sigtet, oplyser Bornholms Politi. Manden, der er i 30’erne, er mistænkt for at have været påvirket af alkohol.

Bornholms Politi ønsker ikke at oplyse, hvilken stilling manden har haft på skibet.

Men politikommissær Poul Bjerregaard, der leder efterforskningen, har til lokalmediet Bornholm.nu sagt, at alle på denne type skib skal være ædru, da de har forskellige sikkerhedsfunktioner.

Grundstødningen skete klokken 03.27 natten til mandag, men i knap en halv time havde Søværnets Operationscenter flere gange forsøgt at komme i kontakt med det hollandske fragtskib.

Det skriver mediet Maritime Danmark, der har fået en tidslinje over forløbet op til grundstødningen. Her fremgår det, at søværnet forsøgte at komme i kontakt med fragtskibet flere gange fra klokken 03.01.

Der blev også sendt et redningsskib afsted mod ’Beaumaiden’, inden det gik på grund ved Nyker Rev ud for Bornholms vestkyst.

Onsdag formiddag er arbejdet med at få bugseret det store skib i havn i fuld gang.

Det er den polske slæbebåd ’Fairplay XVIII’, der arbejder på at få vristet det store fragtskib fri og på ret kurs igen. Fra den polske virksomheds side er det blevet varslet, at skibet kommer i havn i løbet af onsdag.

Der er ingen meldinger om skader på fartøjet, ligesom der ikke ventes at være en fa

ritzau