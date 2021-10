Grundstødt fragtskib ved Bornholm er drevet fri

Fragtskibet ’Beaumaiden’, der siden natten til mandag har været grundstødt ud for Sorthat Muleby på Bornholm, er drevet fri, skriver Forsvaret kort før klokken 18 på Twitter.

Skibet sejler videre mod Rønne til nærmere undersøgelse. Det 88 meter lange fragtskib er hollandsk og lastet med gødning. Onsdag omkring klokken 10 oplyste Forsvarets Operationscenter, at fragtskibet havde rykket sig en smule med hjælp fra en polsk slæbebåd.

Klaus Thing Rasmussen, der er vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, fortæller, at man i flere timer prøvede at få skibet fri med den polske slæbebåd. Men kort efter at man opgav det, drev skibet fri af sig selv.

»Vi ved ikke, hvorfor det er drevet fri. Det var lidt overraskende«, siger Klaus Thing Rasmussen.

Han fortæller desuden, at skibet vil være tilbageholdt i Rønne, mens det bliver undersøgt.

Mand i 30’erne sigtet

’Beaumaiden’ gik på grund cirka 300 meter fra kysten ved Sorthat-Muleby ikke langt fra Rønne. Det var på vej fra Antwerpen i Belgien til Tallinn i Estland. Om bord var syv besætningsmedlemmer. En af dem er efterfølgende blevet sigtet, oplyser Bornholms Politi. Manden, der er i 30’erne, er mistænkt for at have været påvirket af alkohol.

Bornholms Politi ønsker ikke at oplyse, hvilken stilling manden har haft på skibet. Dog oplyser politiet, at alle på denne type skib skal være ædru, fordi de har forskellige sikkerhedsfunktioner.

’Beaumaiden’ stødte på grund klokken 03.27 natten til mandag, men i knap en halv time havde Søværnets Operationscenter flere gange forsøgt at komme i kontakt med det hollandske fragtskib, har mediet Maritime Danmark, som har fået en tidslinje over forløbet op til, at skibet stødte på grund, beskrevet. Af den fremgår det, at søværnet forsøgte at komme i kontakt med skibet flere gange fra klokken 03.01.

ritzau