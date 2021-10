Der mangler tusindvis af chauffører til at transportere både gods og personer

Over hele landet er manglen på chauffører stor, og mange steder står taxaer hjemme i garagen halve og hele dage og nætter, skriver Jyllands-Posten torsdag.

Det drejer sig ifølge direktør Michael Nielsen fra Danskpersontransport om cirka 1.500 manglende taxachauffører, 1.500 buschauffører og endnu flere lastbilchauffører, siger han til Jyllands-Posten.

Michael Svane fra Dansk Industri siger til Ritzau, at manglen på chauffører blandt andet skyldes, at der er et højt aktivitetsniveau i dansk økonomi. Derfor er der meget, der skal transporteres.

Samtidig peger han på, at der er stor afvandring af chauffører, dels fordi en stor del af chaufførerne har nået pensionsalderen, og dels fordi mange vælger at skifte chaufførjobbet ud med et arbejde i byggebranchen, hvor arbejdstiderne er mere stabile.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen kalder det bekymrende og peger på den forestående julefrokosttid, hvor manglen på chauffører ifølge ham, kan blive særlig problematisk.

»Når man ikke kan få en taxa, stiger risikoen for, at folk selv kører hjem med for høj promille«, siger han til Jyllands-Posten.

Pihl Lorentzen har kaldt trafikminister Benny Engelbrecht (S) i samråd om sagen.

