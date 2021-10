Dansk fregat skal afskrække piraterne i Guineabugten

Den dansk fregat ’Esbern Snare’ sejler søndag til Guineabugten for at beskytte danske skibe i området mod pirater her i Atlanterhavet ud for Afrika. Et bredt flertal i Folketinget står bag missionen, der ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) sender »et entydigt signal«.

»Det er ikke meningen, at vores besætning og fregat skal fange piraterne. Det er en afskrækkelsesmission. Og vi ved, at det har ganske stor betydning i forhold til at lægge en dæmper på piraternes aktiviteter, at der er krigsskibe i området«, siger Trine Bramsen.

Guineabugten har i årevis været plaget af pirateri. 40 procent af alle de rapporterede piratangreb på verdensplan sker i Guineabugten ud for det sydvestlige Afrika. Faktisk skete 95 procent af alle kidnapninger til søs i 2020 i netop Guineabugten.

Derfor er det afgørende at højne sikkerheden nu, mener Danske Rederier. Direktør Anne Steffensen kalder truslen stor.

»Det er piratvejr fra november til april. Det er et trusselsbillede, vi har set udvikle sig de seneste år, hvor Guineabugten er blevet hotspot for meget voldsomme overfald på skibe. Det er vel det sted i verden, der er farligst at sejle for vores søfolk«, siger Anne Steffensen.

’Esben Snare’ får følgeskab af en helikopter. Spørgsmålet er dog, hvad et enkelt skib og en helikopter kan stille op mod de mange pirater. En del, hvis Trine Bramsen selv skal sige det og påpeger samtidig, at der holdes tæt dialog med andre lande.

»Vi er et relativt lille land, men vi er en stor og stolt søfartsnation. Men vi kommer ikke til at løse denne opgave alene«, siger hun.

»Det er med Italien, Portugal, Frankrig og Storbritannien, som også ligger i området. Det er ikke en fælles ramme og kommando, men vi koordinerer med dem«, siger hun.

’Esbern Snare’ er opkaldt efter en af middelalderslægten Hvides magtfuld stormænd. Datidens Esben Snare førte korstog og udkæmpede blodige slag for over 800 år siden.

