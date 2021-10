29-årig mand dør i soloulykke nær Kjellerup

En 29-årig mand er mandag morgen afgået ved døden efter en trafikulykke nord for Kjellerup i Midtjylland, oplyser indsatsleder Allan Baltzer-Aaes fra Midt- og Vestjyllands Politi til Midtjyllands Avis.

Ifølge politiet skete uheldet kort efter klokken 6.00 på Kjellerupvej. Her kørte manden »af uforklarlige årsager« over i modsatte side af vejen. Der stod der en del træer, som han angiveligt påkørte. Den 29-årige mand var alene i varebilen.

Allan Baltzer-Aaes siger, at varebilen kørte med normal hastighed – cirka 80 til 90 kilometer i timen. Manden døde ifølge politiet på stedet. Der var ingen andre biler involveret i uheldet.

Vidner, der kørte bag ved varebilen, ringede til 112. Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at undersøgelser på stedet for at forsøge at finde ud af, hvordan ulykken skete.

Opdateres ...

ritzau