Din cykeltur kan blive dyr: Nu går politiet på gaden med bødehæftet

Du kender det måske. Det er fredag aften, og du har fået lidt at drikke. Du hopper på cyklen, og tænker godt over, at det er begyndt at blive tidligt mørkt. Du burde egentlig få købt nogle lygter, efter de gamle blev stjålet, men nu skal du altså hjem.

Det er selvfølgelig aldrig smart og altid farligt ikke at overholde færdselsloven. Men lige i denne uge kan du også risikere, at det bliver dyrt.