Godt gang i bygaden

’Gang i København’ hed planen, som daværende overborgmester Ritt Bjerregaard og miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam præsenterede i 2006. De ville have mere liv i byen, og der blev skruet op for koncerter, andre kulturarrangementer og udendørsservering på byens torve og pladser, mens unødigt bureaukrati skulle væk.

Vi har i dag en mere åben og levende by med havnebad, hyggelige udendørssteder og stadig bedre restauranter. Tak for det. Der er en grund til, at Danmarks hovedstad topper globale ranglister som en af de bedste byer at bo i.

Men Bjerregaard og Bomdam havde næppe forestillet sig, hvordan bynattelivet ville udvikle sig.

Selv om mange unge er glade for at gå i byen i hovedstaden og i andre store danske byer, er de næppe klar over, at netop deres indtag af alkohol er blevet en uundværlig del af en gigantisk pengemaskine, der kun bliver større, jo flere tømmermænd de får dagen efter. Druk er blevet en kommerciel succes, som driftige barejere og koncerner systematisk og målrettet malker store summer fra.

Når blomsten af den danske ungdom slingrer ned ad Vestergade i København på vej til at blive ’stiv for en hund’ med vennerne, er de en brik i en industri, der lader til at have taget magten fra politikerne.

Læsere af Politiken vil genkende de mere og mere desperate opråb fra naboer, der føler sig ladt i stikken af politikerne på rådhuset. De spørger, hvem der tager ansvar for, at beboere i Indre By må løbe slalom mellem brækklatter og brugte pizzabakker. Samtidig er festgader som Vestergade og Gothersgade i København og Jomfru Ane Gade i Aalborg epicentre for vold, hærværk, bræk og blackouts.

’To kolde fra kassen’ hed det engang. I dag får gæsten en præmie, hvis han eller hun kan drikke ’10 fadøl fra hanen’ inden for åbningstiden. Barejerne fremhæver selv, at de opfordrer til ansvarlig druk. Det ligner dog mest en vittighed. Og almindelige dagligvarebutikker er ikke meget bedre. Netto i Indre By forvandles fredag aften til noget, der mere minder om en regulær grænsebutik end en dagligvarebutik. Her langes Barcardi Breezers og bællevin over disken i uanede mænger, mens de unge vælter ud af butikkerne – nogle med glæde, andre med uro i øjnene.

I dag skyder vi gang i en ny undersøgende serie, som vi kalder Druk A/S. Vi møder de unge og er med dem til fest. Vi undersøger de kommercielle interesser, metoderne og ser på strukturerne bag. Og vi spørger op til kommunalvalget 16. november politikerne om deres ansvar og planer.

ak