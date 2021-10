Lastbil røg af færge og endte i Limfjorden: »Chaufføren sad inde hos mig og drak kaffe, som han plejer. Så begyndte lastbilen at rulle«

Opdateret

Tirsdag morgen er en lastbil rullet af en færge og ned i Limfjorden. Det oplyser Nordjyllands Beredskab.

Der er tale om Hvalpsund-Sundsøre Færgen, som sejler mellem Hvalpsund og Sundsøre. Den kaldes også Mary.

Ingen personer er kommet til skade.

Til Ritzau siger Nordjyllands Beredskab, at lastbilen væltede ud i vandet omkring 150 meter fra kysten på vej mod Hvalpsund.

Ifølge overfartsleder på færgen Flemming Thomasen var det en håndbremse, der ikke var trukket, som fik lastbilen til at rulle.

»Chaufføren sad inde hos mig og drak kaffe, som han plejer. Så begyndte lastbilen at rulle, og han nåede ikke ud, inden den kørte ud over rampen. Så den ligger fortsat uden for molen nu«, siger han til DR.

Billeder fra Hvalpsund tirsdag formiddag viser, hvordan lastbilen lige akkurat stikker op over vandoverfladen.

Færgen sejler ved den røde prik på kortet.

Færgeselskabet har efter hændelsen aflyst alle afgange tirsdag.

»Vi må desværre indstille sejladsen i dag (tirsdag, red.) - der har været et uheld med en lastbil. Vi forventer ikke at komme til at sejle mere i dag«, skriver selskabet på Facebook.

Færgen kan rumme 30 personbiler eller to lastvognstog og 14 personbiler. Overfarten tager cirka ti minutter.

Ifølge Nordjyllands Beredskab er man ved at lægge en plan for, hvordan man skal få bugseret lastbilen tilbage på land.

Ritzau