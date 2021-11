De rå tal viser et deprimerende billede: »En falsk grøn bil, når den bruges som firmabil«

Pluginhybrider er blevet et ekstremt populært valg for firmabilister, fordi de har lav beskatning som grønne biler. Men hos Rambøll og mange andre virksomheder viser de rå tal et deprimerende billede: Pluginhybriderne spyer lige så meget CO 2 som diesel- og benzinbiler.