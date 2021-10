Kinakritiske valgplakater blev revet ned - nu er ambassade politianmeldt

En sag om forsvundne valgplakater har nu ført til, at den kinesiske ambassade i Gentofte er blevet anmeldt for tyveri.

Det er Thomas Rohden, der er kandidat til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden for partiet De Radikale, som har anmeldt ambassaden.

Den 25-årige regionsrådskandidat er også formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab.

Søndag placerede han ti valgplakater i lygtepæle nær ambassaden. Nogle timer senere var de væk.

På valgplakaterne kan man se en smilende Thomas Rohden foran det tibetanske flag samt teksten ’Stop samarbejdet med Kina’.

Han går blandt andet til valg på, at regionen skal skrotte et samarbejde med en kinesisk region.

Selv om han ikke selv så, hvem der pillede plakaterne ned søndag, har en stærk formodning.

»Nu skal man jo ikke gøre sig selv dummere, end man er. Det er næppe en pensionist, der går rundt i et villakvarter i Gentofte med en teleskopstige og piller ti plakater ned i to en halv meters højde«, siger han.

Hans formodning er bestyrket, efter at mediet Den Uafhængige dagen efter kopierede nogle af hans valgplakater, som blev sat op samme sted.

For rullende kamera kan mediet dokumentere, at de bliver pillet ned. Ifølge Den Uafhængige er det en vagt fra ambassaden, der piller dem ned.

»Jeg kan ikke dokumentere, at det er ambassaden, som har pillet mine plakater ned søndag. Men jeg tror ikke, at nogen kan være i tvivl længere, efter den afsløring som Den Uafhængige er kommet med«, siger Thomas Rohden.

Han mener, at sagen er så alvorlig, at Udenrigsministeriet bør indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale.

Det ønske bakker to folketingspolitikere op. Udenrigsordførerne Søren Espersen (DF) og Michael Aastrup Jensen (V) siger til Jyllands-Posten, at ambassadøren bør stå skoleret over for ministeriet og forklare, hvad der er op og ned i sagen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra ambassaden.

ritzau