Bundlinjen: SAS's topchef kan have lavet en alvorlig begynderfejl

Det er yderst sjældent, at en topchef offentligt sætter spørgsmålstegn ved sin egen virksomheds overlevelse. Men det er, hvad Anko van der Werff, topchefen i SAS, gjorde sidste weekend, da han lod sig interviewe i erhvervsmediet Finans.dk. Investorerne reagerede da også prompte med et udsalg, som udløste et kursfald på 15 procent mandag og et mindre fald tirsdag.

I en normal privat virksomhed ville en sådan udtalelse og kursreaktion betyde, at topchefen fik en fyreseddel. Men SAS er ingen normal privat virksomhed. De to bestemmende aktionærer er den danske og den svenske stat, hver med 21,8 procent af aktierne, og der er ingen tvivl om, at Anko van der Werff ved, hvad han gør. Han sender et SOS til politikerne. Intentionen har givetvis ikke været at banke aktiekursen ned, men reaktionen understreger, at SAS snart får behov for ny kapital fra staterne, hvis selskabet skal overleve.