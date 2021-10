Vicestatsobducent om drabet pÃ¥ 28-Ã¥rig i RÃ¸nne: Jeg har ikke set noget vÃ¦rre

Mens der bliver fremvist voldsomme billeder af nogle af de skader, en 28-årig mand fik i ansigtet efter et dødeligt overfald, følger nævninger og dommere med på storskærm i retslokalet.

Men ikke sagens hovedpersoner.

De to drabstiltalte brødre ser væk fra skærmen, mens senioranklager Steen Hansen Saabye viser, hvor ilde tilredt Phillip Mbuji Johansen var, mens han fortæller om de andengradsforbrændinger, sår og lignende, som blev fundet på den døde krop.

Særligt den ældste af de to brødre, en 26-årig mand, holder blikket rettet ned mod bordet foran ham, mens den yngste på 24 år en gang imellem kigger op og ser mod skærmen.

Det var voldsom og mangeartet vold, som den 28-årige blev udsat for en nat i juni sidste år.

Det har vicestatsobducent Christina Jacobsen tirsdag fortalt i landsretten. Hun kalder de mange skader for mishandling.

»At der er brugt flere forskellige voldstyper og på flere kropregioner, det omfatter så også, at det har taget noget tid, og på den baggrund vurderer man, at det er sidestillet med mishandling, siger hun.

Også voldsomheden spiller en rolle, men selv med mindre voldsomhed end i denne sag kunne det kaldes mishandling. Det vurderer Christina Jacobsen. Hun gentager, at hun i sit arbejdsliv ikke har set et værre tilfælde.

39 læsioner på kroppen

Brødrene har erkendt, at de natten til den 23. juni sidste år overfaldt deres ven i Nordskoven nord for Rønne på Bornholm. De ville afstraffe ham, fordi deres mor havde fortalt, at han havde udsat hende for en voldtægt.

I Nordskoven drak de tre venner først alkohol sammen, inden brødrene overfaldt Phillip Johansen og gennem omkring 15-20 minutter udsatte ham for vold af forskellig art.

Han blev slået med brandvarme ildragere fra et bål, tæsket med en granrafte, så både rafte og offerets ben brækkede, ligesom han blev trampet på og sparket.

Under obduktionen er der også fundet tegn på skarp vold - formentlig med en kniv. Blandt andet var en fingerknogle på hver hånd skåret over.

I byretten sidste år kom det frem, at der var 39 læsioner på hans krop, og at det var den samlede mængde af vold, der formentlig kostede Phillip Johansen livet.

Nogle af skaderne var afværgelæsioner, hvor Phillip Johansen altså har brugt hænder og arme til at beskytte sig.

»Man forsøger måske at dække hovedet og de kropsdele, som er vitale. Det kan være hovedet, ansigtet, i skridtet eller andre steder, hvor man forsøger at afværge slag«, siger vicestatsobducenten.

Brødrene blev i byretten idømt 14 års fængsel hver for drab, men det har de anket. Der ventes dom i sagen i landsretten torsdag.

ritzau