Den afgørende uge i minksagen

Statens Serum Institut er ved at færdiggøre en risikovurdering, der konkluderer, at fortsat minkavl under coronaepidemien indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Faglig direktør Kåre Mølbak holder møde med minkavlerne og anbefaler, at erhvervet lægges i dvale, hvilket betyder, at minkene pelses, og at avlsdyrene bevares, men at der forbydes at avle på dem i 2021.

Regeringen træffer på et aftenmøde i koordinationsudvalget beslutning om at aflive alle mink i Danmark. I et oplæg til mødet har Miljø- og Fødevareministeriet skrevet, at der på ministeriets område ikke er lovhjemmel til at nedlukke erhvervet og heller ikke til at lægge erhvervet i dvale. På mødet siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at det er nødvendigt at aflive alle mink, hvilket regeringen beslutter.